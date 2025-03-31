Інтерфакс-Україна

Події

14:39 31.03.2025

Умєров задекларував 4,9 млн грн доходів у 2024 році

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Умєров задекларував 4,9 млн грн доходів у 2024 році

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив 4 млн 923 тис. 299 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата Умєрова становила 1 623 299 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 3,3 млн грн, а його дружина задекларувала 1 841 308 грн доходів.

Також він задекларував 18,2 тис. дол. неакцентованих вимог кредитора, 123 тис. грн і $7,7 тис. готівкою, 2,6 млн грн і $4,1 тис. на банківських рахунках, а дружина - $9,3 тис. готівкою і $1,8 тис. на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, міністр орендує квартиру (128,8 кв. м) у Києві, зареєстрований у квартирі (95 кв. м) у Києві, його мати володіє будинком (196,7 кв. м) у Бахчисараї, АРК, а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Серед іншого, він є власником 100% ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передані в управління), а також 1 902 877 акцій Petcube, Inc (США).

Крім того, згідно з декларацією, міністр володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 35,9 млн грн) і правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Астем Текнолоджіз" (вартість 26,7 млн грн).

Як повідомлялося, Умєров задекларував 1,2 млн грн доходів за 2019 рік, 3,3 млн грн доходів за 2020 рік, 3,5 млн грн доходів у 2021 році, 4,6 млн грн доходів у 2022 році, 14,7 млн грн доходів у 2023 році.

Теги: #умєров #доходи #декларація

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