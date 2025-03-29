Інтерфакс-Україна

Події

21:12 29.03.2025

Зеленський: Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з Росії

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Зеленський: Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що безупинні атаки окупантів ударними дронами по людях та цивільній інфраструктурі повинні отримати сильну реакцію партнерів.

"За минулу ніч було загалом 172 ударні дрони, більше ніж сотня – це "шахеди". Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників. Ще – ракетні загрози, балістика", - сказав Зеленський.

"Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна – передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює", - заявив президент.

"Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Уже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим із партнерів, хто це розуміє і хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення", - підсумував Зеленський.

 

Теги: #війна #санкції #зеленський #атаки

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