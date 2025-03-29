Інтерфакс-Україна

Події

13:18 29.03.2025

Синоптики попереджають про пориви вітру в Україні, в Одеській та Миколаївській областях - пилова буря

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Синоптики попереджають про пориви вітру в Україні, в Одеській та Миколаївській областях - пилова буря

Укргідрометцентр попередив про пориви вітру 15-20 м/с до кінця дня у південних, більшості центральних та західних областей, на півдні – пилові бурі.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Теги: #пилова_буря #пориви_вітру #укргідрометцентр

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