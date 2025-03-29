ISW: Українські війська просунулися на північний захід Білгородської області

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Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційнй кадри повідомляє про просування українських сил на північний захід Білгородської області РФ, військовий аналітик із фінської Black Bird Group оцінює це просування на рівні 3-4 км.

Інститут вивчення війни (ISW) у суботу дав оцінку просування українських сил у Білгородській області РФ. За даними ISW, "геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, показують, що українські сили нещодавно просунулися у східну Поповку (на північний захід від міста Бєлгород)".

Як зазначають експерти інституту, російські мілблогери визнали, що українські війська просунулися до околиць Поповки, але стверджували, що населений пункт є спірною "сірою зоною". Також експерти ISW зазначили, що "російські мілблогери стверджували, що українські сили атакували поблизу Поповки, Демидівки (на схід від Поповки) та Графівки (на південний схід від Поповки)".

В свою чергу Reuters наводить оцінку просувань ЗСУ на Білгородщині з посиланням на військового аналітика із фінської Black Bird Group Еміля Кастехельмі. Він сказав, що "українські війська пробили перші російські оборонні укріплення та просунулися, швидше за все, на глибину від трьох до чотирьох кілометрів (1,9-2,5 милі або 3-4 км)". Проте Кастехельмі зазначив, що малоймовірно, щоб вони здійснили серйозний прорив і загрожували будь-яким важливим російським матеріально-технічним маршрутам або містам.

"Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив — це був би невеликий тактичний успіх, але на Демидівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало", — сказав він Reuters.

На думку інших аналітиків, мета операції — відвернути сили РФ від боїв у Курській області. "(…) у той час, як українські війська втрачають контроль над захопленою минулого року частиною Курської області Росії , вони влаштували малорозголошене вторгнення до сусідньої Білгородської області", - зазначає видання, посилаючись на російські джерела. У п'ятницю кілька російських військових кореспондентів повідомили, що українські війська перебувають у Білгороді та ведуть там бої з російськими військами.