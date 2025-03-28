Інтерфакс-Україна

Події

12:27 28.03.2025

McDonald's відкриє два нових ресторани в Ужгороді та Мукачеві

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McDonald's відкриє два нових ресторани в Ужгороді та Мукачеві

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's у квітні відкриє два нових заклади в Ужгороді та Мукачеві, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита.

"Компанія McDonald's навесні відкриває перші два ресторани на Закарпатті. Це рішення вказує на позитивну динаміку регіонального розвитку в Україні, покращення інвестиційного та економічного клімату в областях, а також високий рівень довіри бізнесу до влади на всіх рівнях", – зазначив він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у 2025 році компанія планує відкрити 9 нових закладів в Україні й продовжити модернізацію ресторанів збудованих раніше. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 109 ресторанів працюють у 36 населених пунктах країни, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Теги: #mcdonalds #мукачеве #ужгород

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