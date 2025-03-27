Україна просить МАГАТЕ перевірити інформацію про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС і оцінити наслідки можливої аварії - МЗС

Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Росією Запорізькій АЕС і оцінити наслідки можливої аварії, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Вчора я повідомляв про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС. Ми оперативно звернулися до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію і оцінити наслідки можливої аварії через ту місію, яка безпосередньо перебуває на окупованій ЗАЕС. І ми очікуємо зараз повідомлень, апдейтів від МАГАТЕ з цього приводу", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

За словами Тихого, також українська сторона обговорює з МАГАТЕ те, що аналогічні випадки будуть й надалі виникати на окупованій ЗАЕС, зважаючи на те, що управління станцією проводиться не ліцензованим, стороннім персоналом.

"Якщо вже йдеться про персонал, то хочу наголосити: ми відкрили окремий трек, є з МАГАТЕ, гуманітарний, де обговорюємо можливість повернення на підконтрольну територію полонених і незаконно ув'язнених співробітників ЗАЕС. Україна бореться за всіх своїх людей, цивільних і військових, і співробітників ЗАЕС. Це частина нашого діалогу", - наголосив речник.

Тихий 26 березня повідомив, що МЗС отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Росією ЗАЕС. "Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції на 25 днів", - написав речник.