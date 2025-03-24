Сибіга: Замість того, щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування наших міст

Фото: МЗС України

Москва говорить про мир, а сама завдає жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах України великих українських міст, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після удару РФ по Сумах.

"Кілька годин тому в результаті чергового жахливого російського бомбардування центру міста Суми були поранені десятки мирних жителів, в тому числі багато дітей. Замість того, щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування наших міст і припинити війну проти цивільного населення", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що "будь-яка дипломатія з Москвою має бути підкріплена вогневою силою, санкціями і тиском".

Як повідомлялося, за інформацією управління охорони здоров'я, у Сумах після російського удару наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.