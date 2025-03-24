Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада
Кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу міста Суми збільшилась до 74 осіб, серед яких 13 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.
"За інформацією управління охорони здоров'я, наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.
За інформацією департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.