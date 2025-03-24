Інтерфакс-Україна

Події

17:17 24.03.2025

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада
Фото: https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/33545-u-sumakh-prolunav-vibukh.html

Кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу міста Суми збільшилась до 74 осіб, серед яких 13 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.

"За інформацією управління охорони здоров'я, наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.

За інформацією департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.

Раніше обласна прокуратура повідомляла про 65 поранених.

Теги: #ракетний_удар #суми

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