Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада

Фото: https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/33545-u-sumakh-prolunav-vibukh.html

Кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу міста Суми збільшилась до 74 осіб, серед яких 13 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.

"За інформацією управління охорони здоров'я, наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.

За інформацією департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.

Раніше обласна прокуратура повідомляла про 65 поранених.