Внаслідок удару РФ по Сумах відомо про 65 поранених, серед них 14 дітей – прокуратура

Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4095

Внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу міста Суми відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей, розпочато слідство, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури в понеділок.

"За даними слідства, 24 березня 2025 року близько 14:00 год ворогом завдано, за попередніми даними, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу м. Суми. Внаслідок атаки окупантів станом на 16:00 год відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей", - йдеться в повідомленні відомства у Телеграмі.

За інформацією прокуратури, пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Раніше в.о. мера Сум Артем Кобзар повідомляв про 28 постраждалих, в т.ч. 4 дітей внаслідок ракетного удару.