В.о. мера Сум повідомляє про 28 постраждалих, в т.ч. 4 дітей внаслідок ракетного удару

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28 жителів міста Суми постраждали, в тому числі четверо дітей, внаслідок ракетного удару російських окупантів в понеділок, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

"Ракетний удар по місту! Сьогодні ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади. Наразі відомо про поранених: 24 дорослих та 4 дитини", - написав Кобзар у телеграм.

За його словами, усі екстрені служби працюють на місці. "Для надання допомоги постраждалим буде розгорнуто штаби в дитячих садочках №10 та №25", - додав Кобзар.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Сум. Пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків і школа. Очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що діти під час удару перебували в захисній споруді і не постраждали. Триває їх евакуація.