УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ в Сумах

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надають допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару російської армії по центру Сум.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області працюють на місці надзвичайної ситуації у Сумах. Надають допомогу постраждалим та доправляють поранених до медичних закладів", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Як повідомлялось, внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу міста Сум 74 постраждалих, серед яких 13 дітей. За інформацією департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.