Україна в Саудівській Аравії проведе ще одну зустріч з американською делегацією після переговорів США з РФ - джерела

Українська делегація проведе у Саудівській Аравії ще одну зустріч із американською делегацією після завершення їх переговорів із представниками РФ.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації, станом на зараз команда з України ще чекає закінчення зустрічі США з РФ.

За словами співрозмовника агентства, після цього українська делегація матиме ще зустріч з делегацією США.

Раніше у неділю пізно ввечері міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американською командою в Саудівській Аравії. Він заявив, що розмова була "конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

За словами міністра, завдання президента України Володимира Зеленського — "досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи".

"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", - додав Умєров.