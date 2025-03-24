Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

Фото: Укрзалізниця

Час очікування в чергах до залізничних кас, які в умовах масштабного серверного збою через таргетовану кібератаку працюють в посиленому режимі, не перевищує 15 хвилин, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Статус на 10:00. Посилено зміни в залізничних касах вокзалів. До прикладу, в Києві подвоєно кількість відчинених кас. Працівники вокзалів постійно моніторять черги. Наразі вони не більші, ніж за ранковою кавою, очікування становить близько 15 хвилин", - повідомила УЗ у фейсбуці в понеділок.

Пасажирам, які мають потребу придбати квитки сьогодні, радять приходити до кас вокзалів в обід.

Раніше УЗ повідомила, що масштабний серверний збій, про який вперше було заявлено о 8:14 ранку в неділю, стався через таргетовану кібератаку. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними.

В УЗ повідомили, що до кінця дня 24 березня квитки можна буде придбати через каси. Їх посилено персоналом. На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах. Компанія оперативно перебудувала процеси, посиливши каси додатковими працівниками і розпочавши оформлення квитків безпосередньо на борту.