Інтерфакс-Україна

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08:28 24.03.2025

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

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Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

Масштабний серверний збій, про який АТ "Укрзалізниця" (УЗ) вперше заявила о 8:14 ранку в неділю стався через кібератаку. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними, повідомила пресслужба компанії.

"Офіційно! Онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України", - ідеться в повідомленні УЗ в понеділок в Телеграм.

Оскільки й раніше Укрзалізниця ставала обʼєктом кібератак ворога, в компанії впроваджені протоколи резервування, ідеться в повідомленні.

В УЗ підкреслили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі.

"Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками", - запевнили в УЗ.

Також повідомляється, що атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.

В УЗ повідомили, що до кінця дня 24 березня квитки можна буде придбати через каси. Їх посилено персоналом. На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах.

"У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)", - повідомили в УЗ.

Для подорожей пізніше ніж 25 березня УЗ наполегливо радить не штурмувати каси сьогодні.

"Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра. Ми поінформуємо відразу по відновленню онлайн сервісів й всі зможуть придбати квиток онлайн", - сказано в повідомленні.

Також опублікована інструкція повернення квитків. Згідно їй, усі,  хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня може зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки вашого рейсу надіслати нам на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Заявка буде опрацьована протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

Про нестандартні випадки просять повідомляти на [email protected].

У неділю УЗ повідомила про технічний збій, через який припинив роботу застосунок і сайт компанії. Компанія оперативно перебудувала процеси, посиливши каси додатковими працівниками і розпочавши оформлення квитків безпосередньо на борту. Були тимчасово відкриті продажі квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

Теги: #укрзалізниця #кібератака

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