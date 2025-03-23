Інтерфакс-Україна

Події

14:39 23.03.2025

IT-збій не порушив рух потягів – "Укрзалізниця"

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IT-збій не порушив рух потягів – "Укрзалізниця"

Всі ІТ-сили Укрзалізниці досі зосереджені на відновленні після масштабного серверного збою, про який компанія вперше заявила о 8:14 ранку в неділю.

"Робота (над відновленням онлайн-сервісів) триває, як буде відновлено роботу систем повідомимо… Поїзди рухаються без змін, ситуація контрольована", – стверджує "Укрзалізниця".

Компанія наголошує, що процеси оперативно перебудовані, вже кілька тисяч пасажирів пройшли через посилені додатковими працівниками каси або через оформлення безпосередньо на борту.

"А для тих, кому терміново потрібне оформлення вагонів для осіб з інвалідністю, бронювання супроводу на вокзалі або лаунжа, групових перевезень або автомобілевозів на 23-24 березня - робимо це вручну по заявках через [email protected]", – додала "Укрзалізниця".

Раніше компанія також повідомила, що надала можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках, а на час роботи над відновленнями онлайн-сервісів, тимчасово відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

У Фейсбуці на запитання клієнтів, "Укрзалізниця" також повідомляє, що здати квитки наразі можна тільки фізично через квиткову касу, на рейси до Польщі пропонує також користуватися сайтом PKP Intercity.

В свою чергу пасажири скаржаться, що кас недостатньо, наприклад, на вокзалі у Львові, за їх словами, працює всього дві каси – одна для міжнародних рейсів та одна для звичайних. "Перепрошуємо, але форс мажор, є форс мажор, виходимо із ситуації яка на сьогодні є", – відповідає УЗ.

Теги: #укрзалізниця #збій

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