Інтерфакс-Україна

Події

19:49 22.03.2025

Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

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Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу в Харкові засідання військового кабінету, повідомляється в офіційному телеграм-каналі президента.

На нараді заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", - повідомляє телеграм-канал Зеленського.

"Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії", - написав президент.

 

Теги: #військовий_кабінет #зеленський

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