Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу в Харкові засідання військового кабінету, повідомляється в офіційному телеграм-каналі президента.

На нараді заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", - повідомляє телеграм-канал Зеленського.

"Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії", - написав президент.