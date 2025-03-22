Свириденко задекларувала 4,4 млн грн доходів за 2024 рік

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила 4 млн 441 тис. 343 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, в 2024 році заробітна плата становила 1 205 771 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи економіки - 3 102 506 грн, дохід від надання майна в оренду - 133 тис. грн, банківські відсотки - 66 грн. Також вона зазначила 377,5 тис. грн на банківських рахунках і $4 тис. готівкою.

Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Крім того, вона користується за довіреністю автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як повідомлялося, Свириденко задекларувала 704 тис. грн доходів за 2019 рік, 826 тис. грн доходів за 2020 рік, задекларувала 742 тис. грн доходів за 2021 рік, 975 тис. грн доходів за 2022 рік і 1,9 млн грн доходів за 2023 рік.