Інтерфакс-Україна

Події

04:35 22.03.2025

Повітряні сили закликали українців не публікувати відео з українською бойовою авіацією

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Українців закликали не публікувати в мережі фото та відео з українською бойовою авіацією, щоб не допомагати російським окупантам, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Деякі публікації з прольотами бойової авіації, опубліковані в соцмережах, можуть значно допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили уточнюють, що українські пілоти щодня виконують бойові завдання в прифронтових районах, де існує високий ризик ураження ворожими ракетами і засобами ППО. Росіяни можуть скористатися будь-якою інформацією про місця базування, маршрути польоту або маневри для їхнього знищення.

"Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації в прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами або об'єктами", - додали в Повітряних силах.

Джерело: https://www.facebook.com/100064738717463/posts/1077431294424818/?mibextid=wwXIfr&rdid=K8uXI5CshIugt5dd#

Теги: #громадяни #пс #заклик

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