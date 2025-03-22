Спецпосланець Трампа Віткофф: ми орієнтовані на результат та угоду, з якою зможе жити український народ

США орієнтовані на результат та угоду, з якою зможе жити український народ, заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

"Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Будуть різні схвалення Сенату, які нам тут можуть знадобитися. Я маю на увазі, що це політична система. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен", - сказав Віткофф.

Він зазначив, що також ведуться перемовини і з європейцями.

Віткофф зазначив, що є ще деякі деталі, які потрібно обговорити, але це стало частиною останньої розмови про двостороннє припинення вогню енергетичної інфраструктури. За його словами, згідно цієї угоди Росія не атакуватиме енергетичну інфраструктуру України, а Україна, відповідно, російську.

Також він зазначив щодо відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі. "Це буде реалізовано приблизно протягом наступного тижня", - сказав Віткофф.