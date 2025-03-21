Інтерфакс-Україна

Події

17:42 21.03.2025

УЗ налагодила виробництво рейкових накладок

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запустила на власних потужностях виробництво рейкових накладок Р-65 (металеві пластини, які використовуються для з'єднання та скріплення двох рейок у місці стику - ІФ-У), що дозволить частково закрити потребу в цій продукції.

"Укрзалізниця" почала на власних потужностях випускати рейкові накладки Р-65. Раніше їх виробляв металургійний комбінат "Азовсталь". Після того як ворог знищив підприємство й окупував Маріуполь, залізничники почали гостро відчувати дефіцит цієї продукції", - ідеться в повідомленні на сайті УЗ в п'ятницю.

Залізничники впродовж трьох років були змушені використовувати наявні залишки накладок та демонтувати деталі з непрацюючих ділянок і цей ресурс вже вичерпався, ідеться в повідомленні.

"Якби ми не розпочали роботу й не знайшли спосіб виготовлення, залізниця на окремих ділянках могла б зупинитися", - цитує прес-служба УЗ члена правління Євгена Шрамко.

За його словами, перша партія накладок виготовлених на потужностях УЗ становитиме 45 тонн. У 2025 році Укрзалізниця планує виготовити перші 300 тонн. Кумулятивна потреба, що накопичилась за три роки, становить більше 1 тис. тонн. У розробці графік закриття всієї потреби, а це додатково 700 тонн, повідомили в УЗ.

Подальша щорічна потреба тільки УЗ в продукції становитиме 464 тонн. Також, розглядаються можливості експорту, зокрема до країн Балтії.

Теги: #укрзалізниця #рейкові_накладки

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