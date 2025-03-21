Інтерфакс-Україна

Події

16:58 21.03.2025

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

1 хв читати
Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь у перемовинах технічних команд України та США, які відбудуться у Саудівській Аравії у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість підписання угод або домовленостей у Саудівській Аравії, президент зауважив, що не може сказати, чим закінчиться ця зустріч, проте "було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню".

Як повідомляв Sky News 20 березня, до складу української делегації на переговори зі США щодо припинення вогню, що відбудуться наступного тижня у Саудівській Аравії, увійде міністр оборони країни Рустем Умєров.

Теги: #умєров #саудівська_аравія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 21.03.2025
Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

15:58 21.03.2025
В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

15:19 21.03.2025
Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

14:53 21.03.2025
МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

11:55 21.03.2025
Зеленський: Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію

Зеленський: Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію

08:48 21.03.2025
Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

21:50 20.03.2025
Умєров може увійти до складу української делегації на переговорах в Саудівській Аравії

Умєров може увійти до складу української делегації на переговорах в Саудівській Аравії

20:38 20.03.2025
Зеленський обговорив із кронпринцем і кронпринцесою Норвегії підтримку програми "Grain from Ukraine"

Зеленський обговорив із кронпринцем і кронпринцесою Норвегії підтримку програми "Grain from Ukraine"

20:06 20.03.2025
Зеленський обговорив із парламентаріями Норвегії консолідацію міжнародної підтримки

Зеленський обговорив із парламентаріями Норвегії консолідацію міжнародної підтримки

16:48 20.03.2025
Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

ВАЖЛИВЕ

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Керівник САП: "Правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів

Площа українського контролю в Курській області за добу дещо скоротилася, натомість є інформація про дії ЗСУ в Бєлгородській області РФ

Президент Чехії вранці прибув до Києва

ОСТАННЄ

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на покровському, курському та торецькому напрямках

Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ

Київ спростовує як безпідставні звинувачення з боку РФ у начебто "злочинах" українських військових на Курщині

Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

Авто з двома російськими офіцерами вибухнуло у тимчасово окупованому Скадовську – ГУР Міноборони України

Верещук анонсувала спрощення військового обліку українців за кордоном

Україна і США продовжують працювати щодо угоди про корисні копалини, діалог продовжується - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА