Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь у перемовинах технічних команд України та США, які відбудуться у Саудівській Аравії у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Команда буде на достатньо високому рівні, це технічно-професійні люди, також окремо буде міністр оборони і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість підписання угод або домовленостей у Саудівській Аравії, президент зауважив, що не може сказати, чим закінчиться ця зустріч, проте "було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню".

Як повідомляв Sky News 20 березня, до складу української делегації на переговори зі США щодо припинення вогню, що відбудуться наступного тижня у Саудівській Аравії, увійде міністр оборони країни Рустем Умєров.