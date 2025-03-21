Затверджено професійний стандарт "Бібліотекар" - Мінкультури

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти затверджено професійний стандарт "Бібліотекар", повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Згідно з повідомленням Мінкультури, у професійному стандарті "Бібліотекар": визначено професійні кваліфікації; окреслено можливі траєкторії здобуття професійних кваліфікацій залежно від здобутого ступеня освіти й спеціальності; узгоджено структуру опису компетентностей із структурою дескрипторів Національної рамки кваліфікацій; оптимізовано кількість компетентностей, необхідних для забезпечення виконання відповідних трудових функцій.

Відзначається, що Держмистецтв рекомендує використовувати професійний стандарт для: розроблення освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань "Бібліотечна, інформаційна та архівна справа"; розроблення програм професійного розвитку бібліотечних працівників та підвищення кваліфікації; розроблення посадових інструкцій до відповідних посад; оцінювання професійної діяльності бібліотечних працівників тощо.