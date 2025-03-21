МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

Фото: МЗС України

Майбутня зустріч між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії не політична, а технічна, наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Як казав президент України Володимир Зеленський, це зустріч не політична, а технічна. Це зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі. Ми, як держава, запропонували і погодилися на конкретну американську пропозицію про 30-денне, повне припинення вогню. Ми її прийняли ще перебуваючи в Джидді", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

У МЗС заявили, що якби "Путін і Росія погодилися на цю пропозицію, то вже могло би діятися припинення вогню".

"Натомість ми бачимо з Кремля різноманітні нові умови, якісь розмови, якісь пропозиції, маніпуляції і тому подібне", - додав Тихий.

Водночас він пояснив, що до переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії, Україна ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів, і розглядає їх "як технічний раунд, не політичний".

"Відповідно, там будуть обговорюватися деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені…Тобто мають зустрітися фахові люди з українського і американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг", - зазначили в МЗС.

Також Тихий сказав, що українській стороні не відомо про те, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

"Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії, саме як до двосторонньої українсько-американської історії", - додав речник.

Тихий сказав також, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга не буде присутній на зустрічі, оскільки це не "політичний рівень", і там буде "військова компонента".