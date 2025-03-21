МЗС про указ Путіна щодо "видворення" українців: системні депортації і переслідування - частина російської політики геноциду

Україна вважає "нікчемним актом" черговий указ Володимира Путіна, що наказує громадянам України, які "не мають законних підстав для перебування в РФ", виїхати, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"20 березня ми побачили черговий російський указ, що передбачає примусове видворення по суті громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ, без так званих "законних підстав". Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця", - сказав він на брифінгу в Києві в пʼятницю.

Речник наголосив, що системні РФ продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема цим указом - порушує щонайменше три міжнародно правових документи.

"Ми наголошуємо, що ці системні депортації і переслідування - це частина російської політики геноциду проти українського народу", - заявили в МЗС.