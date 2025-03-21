Інтерфакс-Україна

Події

12:26 21.03.2025

СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

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СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, виділених на соцдопомогу тяжкохворим
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим", - йдеться у повідомленні в телерам-каналі в п’ятницю.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких - заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник "схеми" – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

"Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів", - зазначається в повідомленні.

Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки); чч. 2, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Теги: #департамент #кмда #розкрадання

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