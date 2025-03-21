Інтерфакс-Україна

Події

08:25 21.03.2025

Макрон вивчає альтернативи розміщенню в Україні європейського миротворчого контингенту

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Макрон вивчає альтернативи розміщенню в Україні європейського миротворчого контингенту
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон активно вивчає альтернативи розгортанню європейської військової присутності в Україні, повідомила The Telegraph у четвер.

За інформацією видання, французький президент розглядає можливість створення місії для захисту майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

"Пан Макрон підняв тему альтернативи ООН на саміті Європейської ради в четвер разом з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем ООН, який був гостем зібрання лідерів ЄС", - пише The Telegraph.

Це сталося водночас з тим, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зміщує акцент з європейських "чобіт на землі", щоб забезпечити мирну угоду з Росією, і натомість звертається до повітряної і морської підтримки для захисту України.

Виданню The Telegraph стало відомо, що Королівські військово-повітряні сили ведуть переговори про те, щоб британські літаки охороняли небо над Україною згідно з пропозиціями, які обговорюються "коаліцією охочих".

 

Теги: #україна #макрон #миротворці_оон

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