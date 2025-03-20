Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

Президент України Володимир Зеленський заперечив обговорення з президентом США Дональдом Трампом питання власності на українські атомні станції.

"Вони (США – ЕР) хочуть її (Запорізьку АЕС – ЕР) забрати у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", – сказав він під час пресконференції в Осло в ході свого візиту в Норвегію в четвер.

Зеленський підкреслив, що всі атомні електростанції належать народу України, і це не приватна власність.