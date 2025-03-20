Інтерфакс-Україна

Події

15:10 20.03.2025

Шмигаль обговорив з Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію України

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Шмигаль обговорив з Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Комісаром Європейського Союзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом посилення економічного співробітництва та європейську інтеграцію України.

"Обговорили посилення економічного співробітництва та європейську інтеграцію нашої держави. Триває процес скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. Україна успішно імплементувала всі необхідні заходи для просування євроінтеграційного процесу. Ми активно працюємо над відкриттям усіх шести кластерів у рамках переговорного процесу з ЄС. Це ключовий пріоритет", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі в Києві.

За його словами, він отримав запевнення від Домбровскіса у подальшій підтримці України.

"Він зазначив, що вчора ЄК запропонувала ініціативу SAFE на 150 млрд євро, яка передбачає, що українська оборонна промисловість буде залученою на рівних правах із оборонно-промисловим комплексом держав-членів ЄС", - розповів прем'єр.

Теги: #шмигаль #домбровскіс

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