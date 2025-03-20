20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1121 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1121 RUSSIAN AGRESSION

20 березня відзначають День Землі, Міжнародний день щастя, День французької мови в ООН, День весняного рівнодення, Міжнародний день астрології, Міжнародний день без м'яса.

Також сьогодні Навруз, Міжнародний день франкофонії, День незалежності Тунісу, в Японії - О-ханамі - фестиваль цвітіння і милування сакурою.

Православна церква вшановує пам’ять святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.

Міжнародний день щастя

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 281.

Сьогоднішнє свято має на меті покликане показати, що щастя є однією з основних цілей людства. У зв'язку з цим засновники закликають усі країни до "більш комплексного, справедливого та збалансованого підходу до економічного зростання, що сприяє забезпеченню щастя та добробуту всіх народів" (резолюція A/RES/66/281), та спрямувати зусилля на поліпшення добробуту кожної людини.

Явище щастя вивчається такими науками як філософія, етика, психологія, біохімія, когнітивна наука, а також богослов'ям. Фізіологи вивчають щастя в тісному зв'язку з так званими "гормонами щастя" - ендорфінами, серотоніном і дофаміном. Упродовж тисячоліть тема щастя надає найширший простір для творчості поетам, художникам, музикантам, артистам. І, звісно, кожна людина, що йде дорогою життя з усіма його радощами і турботами, обов'язково осягає в дорозі своє неповторне щастя.

День французької мови в ООН

Засновано для святкування багатомовності та культурного різноманіття, також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

День Землі

У світі 20 березня, за ініціативи ООН, святкується День Землі (англ. Earth Day). До того ж у календарі міжнародних свят існує два Дні Землі - сьогоднішній приурочений до Дня весняного рівнодення, а другий - 22 квітня. Перший має миротворчу та гуманістичну спрямованість, другий - екологічну.

Дату 20 березня було обрано й офіційно затверджено 1971 року ООН для Дня Землі саме тому, що на цей час припадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку, коли відбувається пробудження природи та її оновлення.

Засновником Дня вважають відомого американського громадського діяча Джона Мортона, який у 1840-х роках розгорнув кампанію з висаджування дерев і чагарників, у межах програми дбайливого ставлення до довкілля кожного громадянина країни. Коли Мортон став секретарем Території Небраска, 1872 року він запропонував встановити день, який буде присвячений озелененню. Так з'явився День дерева, який одразу ж став дуже популярним. Протягом першого Дня жителі штату висадили близько мільйона дерев, і незабаром їхня ініціатива переросла в громадський рух.

День весняного рівнодення

Весняне рівнодення - одне з найунікальніших явищ природи, суть якого, науковою мовою, зводиться до того, що "цієї миті центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор".

Дата змінюється рік від року, зазвичай воно відбувається в проміжку між 19 і 21 березня, у 2025 році це 20 березня.

Цього дня Земля, обертаючись навколо своєї уявної осі, що проходить через полюси, одночасно рухаючись навколо Сонця, перебуває в такому положенні щодо світила, що сонячні промені, які несуть теплову енергію, падають прямовисно на екватор. Сонце переходить із південної півкулі в північну, і в ці дні в усіх країнах день майже дорівнює ночі.

Міжнародний день астрології

Міжнародний день астрології, що щорічно відзначається вченими-астрологами та ентузіастами 20 березня, - приурочений до Дня весняного рівнодення. Цей день унікального природного явища починає новий астрологічний рік.

Астрологією називають вчення про вплив зірок на земний світ і людину. Астрологія виникла в глибоку давнину і була тісно пов'язана з астральними культами й астральною міфологією, з осмисленням людиною зміни місячних фаз і затемнень, а також усвідомленням зв'язку між зміною пір року і проходженням Сонця через точки рівнодення і сонцестояння.

Статистики всього світу доходять однозначного висновку: за останні два десятки років астрологія стала користуватися неймовірним успіхом, особливо у бізнесменів і політиків.

До речі, ця наука має кілька напрямів, серед яких у сучасному суспільстві найвідоміші два - натальна астрологія, що вивчає все, що пов'язано з людиною та її долею, та аграрна астрологія, яка дає рекомендації про те, що й коли треба сіяти або садити.

Міжнародний день без м'яса

Міжнародний день без м'яса (англ. International Day Without Meat) багато країн відзначають із 1985 року. Цього дня, 20 березня, магазини і ресторани відмовляються від продажу м'яса, а активісти пропагують вегетаріанство, а також ідеї співчуття тваринам і захисту довкілля.

За статистикою, людство щорічно вбиває понад 60 мільярдів тварин (без урахування риб, членистоногих і молюсків) з метою вживання їх у їжу. Водночас близько мільярда людей на планеті голодують і відчувають нестачу чистої питної води. А для виробництва одного кілограма м'яса сьогодні необхідно понад 10 кілограмів зерна і понад 15 літрів води.

Крім того, тваринництво виробляє 18 відсотків газів, що спричиняють парниковий ефект; це більше, ніж усі види транспорту разом узяті. Крім того, знищення лісів для створення нових пасовищ і виснаження земель під кормовими культурами не найсприятливішим чином позначаються на біосфері планети.

Фестиваль цвітіння і милування сакурою

Період цвітіння сакури не є офіційним святом у Японії. У японському календарі немає спеціальних святкових або вихідних днів, пов'язаних із цим чудовим природним дивом. Але психологічно це, безсумнівно, свято, як для самих японців, так і для численних іноземних туристів.

У дні цвітіння сакури парки, сквери, алеї, а також території буддійських і синтоїстських храмів із квітучою сакурою відвідують і проводять у них час величезна кількість людей. Період цвітіння порівняно короткий, тому цвітінням сакури милуються і вдень, і ввечері.

Офіційним відліком початку цвітіння сакури заведено вважати час розпускання перших квіток на сакурі, що росте в стародавньому буддійському храмі Ясукуні в Токіо. Щойно перші рожеві квітки з'явилися з бутонів, метеорологічні служби одразу ж сповіщають про початок цвітіння сакури цього року. Приблизний час для Токіо та його передмість - кінець березня, орієнтовно 20-25 числа. Тривалість цвітіння - приблизно два тижні.

Навруз

Весняне новорічне свято рівнодення - Навруз, зародившись у Хорасані (історична область на північному сході Ірану) більше ніж 3000 років тому, майже одночасно з виникненням землеробства, поширилося всіма суміжними країнами. Нині відзначається в дні, на які припадає весняне рівнодення.

Навруз означає новий день, його написання і вимова може варіюватися залежно від країни. Дата святкування також може відрізнятися.

Коріння Наврузу сягає зороастризму. Це найдавніше землеробське свято, його походження пов'язане з виникненням землеробського календаря. Фірдоусі та Омар Хайям, який служив при дворі туркменського царя Мелік-шаха, пов'язували виникнення Наврузу з іменами легендарних царів Джемшида, Каюмурса та інших.

Цього дня народилися:

100 років від дня народження Оксани Михайлівни Ашер (1925–2018), української поетеси, літературознавиці, дослідниці творчості батька – М. Драй-Хмари;

90 років від дня народження Марії Григорівни Вавричин (1935–2010), українського історика, археографа, бібліографа, картографа;

80 років від дня народження Павла Лопати (1945), українського художника, культурного діяча (Канада).

Ще цього дня:

1916 - Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності;

1917 - Українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради;

1921 - На плебісциті більшість жителів Верхньої Сілезії висловились за перебування у складі Німеччини;

1933 - Поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в'язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи;

1935 - Літак Grumman F3F здійснив свій перший політ;

1939 - Німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, що був задоволений два дні потому;

1956 - Проголошено незалежність Тунісу;

1957 - В Ірані було створено спецслужбу САВАК;

1991 - На базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України; Українська РСР націоналізувала союзні банки на своїй території;

1995 - Заринова атака в Токійському метрополітені, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо;

2007 - Вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World;

2015 - Повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день;

2018 - Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Церковне свято:

20 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Івана, Сергія, Патрикія та інших. Монастир біля Єрусалима у VIII столітті піддався нападу сарацинів. Вони увірвалися до храму і зажадали, щоб їм віддали цінності. Але ченці відповіли, що нічого цінного не мають, тому сарацини почали стріляти. Вбили і поранили багатьох, а потім, побачивши людей, що поспішали до монастиря, втекли.

За кілька днів вони знову повернулися, напали на храм та почали винищувати тих ченців, що залишилися. Щоб ніхто не міг втекти, обитель оточили. Першим схопили Івана і довго катували. Чернець Сергій вирішив утекти з іншими, прихопивши деяке церковне начиння, але їх схопили. Серед тих, кому все ж вдалося втекти, був Патрикій. Він сидів у печері, а потім вийшов і сказав сарацинам, щоб більше нікого немає. Його відвели до храму і там разом із іншими спалили живцем.

Іменини: Іван, Василь, Віктор, Максим, Микита, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Світлана, Уляна.