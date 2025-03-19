Інтерфакс-Україна

Події

07:08 19.03.2025

Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" подали до суду через припинення гранту

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Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" подали до суду через припинення гранту

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) подало у вівторок до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) та чиновників Карі Лейк і Віктора Моралеса, прагнучи заблокувати припинення федерального грантового фінансування новинної платформи.

"У суботу USAGM повідомило RFE/RL, а також "Голосу Америки" і "Радіо Вільна Азія", що негайно припиняє надання грантів на підтримку їхніх глобальних новинних операцій, що викликало глобальне обурення, оскільки критики поставили під сумнів наслідки цього кроку для майбутнього вільної преси в умовах правління адміністрації Трампа", - пише Politico.

Раптове розірвання договору відбулося після підписання президентом Дональдом Трампом у п'ятницю пізно ввечері указу, який закликає до ліквідації "нестатутних компонентів" кількох державних установ, у тому числі й USAGM.

У своєму позові Радіо Свобода/Радіо Свобода стверджує, що фінансування його діяльності є "статутною функцією" USAGM. У позові також стверджується, що відмова агентства виплатити виділені на федеральному рівні кошти порушує федеральний закон, оскільки RFE/RL фінансується Конгресом через USAGM з метою сприяння вільному поширенню інформації в усьому світі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський анонсував обговорення у понеділок колегами з країн ЄС майбутнього мовлення RFE/RL після припинення його фінансування.

"На Раді міністрів закордонних справ ми з колегами будемо обговорювати, як хоча б частково зберегти його трансляцію", - написав Ліпавський в соцмережі Х у неділю.

Радіо "Свобода" (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 - Радіо Визволення) - інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний ЗМІ. Фінансується Конгресом США. "Голос Америки" (Voice of America) - міжнародна медіамовна організація, яка працює більш ніж 40 мовами онлайн, на радіо та телебаченні.

 

 

Теги: #радіо_свобода #позов #суд #сша

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