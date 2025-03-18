Інтерфакс-Україна

Події

22:46 18.03.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 129 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 129 військовослужбовців і 18 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 129 окупантів, з них 78 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, чотири міномети, одну багі, мотоцикл та пункт управління БПЛА, також пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки та гармату”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22121

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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