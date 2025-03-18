Інтерфакс-Україна

Події

21:15 18.03.2025

Макрон після розмови між Трампом і Путіним наголосив на необхідності міцного припинення вогню та переговорів лише за участі України

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Макрон після розмови між Трампом і Путіним наголосив на необхідності міцного припинення вогню та переговорів лише за участі України
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує на важливості «вимірного та повністю дотримуваного припинення вогню» в Україні.

“Здійснюються перші кроки, але мета має залишатися незмінною: мати міцне, вимірюване та таке, що можна перевірити, припинення вогню, розпочати детальні і всеосяжні мирні переговори, які уможливлять встановлення міцного і тривалого миру і гарантій, що йдуть з ним разом. Це залишається нашою метою”, - сказав він під час спільної з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заяви для ЗМІ у вівторок.

За словами Макрона, “очевидно, що її неможливо досягти без участі українців за столом переговорів”.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну, українську армію в її протидії російській агресії », - наголосив президент.

Макрон додав, що вони з Шольцом зустрінуться незабаром, щоб продовжити спільну роботу, зокрема для спільних дій разом з Україною “заради суверенітету наших українських друзів, а також заради оборони і безпеки всіх нас, європейців”.

 

 

 

Теги: #переговори #макрон #реакція

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