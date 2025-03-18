Інтерфакс-Україна

Події

19:11 18.03.2025

МЗС України про ситуацію у Газі: Закликаємо всі сторони виконувати свої зобов’язання та уникати подальшого насильства

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МЗС України про ситуацію у Газі: Закликаємо всі сторони виконувати свої зобов’язання та уникати подальшого насильства

Міністерство закордонних справ України заявило, що з великим занепокоєнням стежить за новим спалахом насильства в Газі, який уже призвів до численних жертв серед цивільного населення.

«Ми закликаємо всі сторони виконувати свої зобов’язання та уникати подальшого насильства, яке може мати катастрофічні наслідки для регіону. Натомість необхідно продовжити режим припинення вогню, звільнити всіх заручників і відновити гуманітарну допомогу жителям Гази», - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Ізраїль поновив удари по цілях ХАМАСу на території Сектору Гази. Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, вранці заявило, що загинули щонайменше 404 людини.

 

Теги: #сектор_гази #мзс

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