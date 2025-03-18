Інтерфакс-Україна

Події

14:51 18.03.2025

Представники ОПК та Сил оборони України у березні зазнали нових кібератак - CERT-UA

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Представники ОПК та Сил оборони України у березні зазнали нових кібератак - CERT-UA

Співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу та представники Сил оборони України у березні зазнали нових кібератак, зокрема шляхом поширення через Signal фішингових повідомлень зі шкідливими архівами, повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв"язок).

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала нові випадки цільових кібератак на співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу та представників Сил оборони України", - йдеться у повідомленні Держспецзв"язку у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що протягом березня 2025 року зловмисники поширювали в месенджері Signal фішингові повідомлення, що містили шкідливі архіви. Хакери маскували вкладені файли під звіт із результатами наради. У деяких випадках, щоб підвищити довіру до повідомлення, його надсилали від імені знайомих контактів, облікові записи яких були заздалегідь зламані зловмисниками.

Зазначається, що активність відслідковується CERT-UA під ідентифікатором UAC-0200 щонайменше з літа 2024 року. Починаючи з лютого 2025 року, зміст повідомлень-приманок стосується БпЛА, засобів РЕБ та інших технологій військового призначення.

 

Теги: #кібератаки #держспецзвязок #опк #сили_оборони

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