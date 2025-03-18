Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби

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Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу.

Це передбачено розробленим Міністерством оборони та схваленим урядом України проєктом Положення про проходження військової служби, котрий найближчим часом буде подано на підпис президенту України

"Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти", - повідомив міністр оборони Рустем Умєров, якого цитує пресслужба у телеграм у вівторок.

За його словами, для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині. "Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", - зазначив Умєров.

"Проєкт, розроблений і поданий Міністерством оборони, схвалив Кабінет міністрів України. Найближчим часом він буде поданий на підпис президенту України. Захищати Батьківщину, не кидаючи навчання – можливо", - додав міністр.