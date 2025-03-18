Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

В Україні 19 березня у східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях очікується невеликий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 19 березня невеликий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії

ім. Бориса Срезневського в Києві 19 березня найвища температура вдень була 20,2° в 1990р., найнижча вночі -16,4° в 1928р.

У четвер, 20 березня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу (в Карпатах 5-10° морозу), вдень 6-11° тепла.

У Києві 20 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.