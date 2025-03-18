Інтерфакс-Україна

Події

06:34 18.03.2025

Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 тис. сторінок документів про вбивство Кеннеді

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 тисяч сторінок невідредагованих документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді, передає The Hill.

"Завтра ми оголосимо і передамо всі файли Кеннеді. Люди чекали на це десятиліттями, і я доручив своїм людям... багатьом різним людям, (глава Національної розвідки США – ІФ-У) Тулсі Габбард, що вони мають бути оприлюднені завтра", - сказав він під час відвідування Центру Кеннеді у Вашингтоні.

Трамп наголосив, що документи будуть оприлюднені без редагування. За його словами, йдеться про оприлюднення "приблизно 80 тисяч сторінок", які він охарактеризував як "цікаві".

Як повідомлялося, у січні Трамп у четвер підписав указ про розсекречення документів щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Джерелл: https://thehill.com/homenews/administration/5199289-trump-releases-80k-pages-jf-kennedy/

Теги: #кеннеді #документ #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:24 18.03.2025
Трамп: багато елементів угоди про мир в Україні вже узгоджені

Трамп: багато елементів угоди про мир в Україні вже узгоджені

01:10 18.03.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним у вівторок

Трамп анонсував розмову з Путіним у вівторок

20:42 17.03.2025
Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним "не пройде добре" – Білий дім

Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним "не пройде добре" – Білий дім

18:06 17.03.2025
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

17:17 17.03.2025
США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ

США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ

15:57 17.03.2025
Вихід США із Міжнародного центру із розслідування злочинів агресії Росії проти України не вплине на притягнення воєнних злочинців до відповідальності - Мережко

Вихід США із Міжнародного центру із розслідування злочинів агресії Росії проти України не вплине на притягнення воєнних злочинців до відповідальності - Мережко

15:12 17.03.2025
Адміністрація Трампа продовжує депортації попри рішення федерального суду - ЗМІ

Адміністрація Трампа продовжує депортації попри рішення федерального суду - ЗМІ

14:37 17.03.2025
Політологи припускають, що Трамп не розмовлятиме з Путіним 18 березня

Політологи припускають, що Трамп не розмовлятиме з Путіним 18 березня

12:47 17.03.2025
Пєсков підтвердив інформацію про підготовку розмови Путіна й Трампа у вівторок

Пєсков підтвердив інформацію про підготовку розмови Путіна й Трампа у вівторок

13:48 17.02.2025
Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: У цьому документі має бути щось про гарантії безпеки

Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин: У цьому документі має бути щось про гарантії безпеки

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

ОСТАННЄ

У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв нема, однак у Середземне море РФ вивела три носія "калібрів" - ВМС

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа - ЗМІ

"АТБ", "Сільпо" і "Аврора" стали лідерами роздрібної торгівлі за виторгом у 2024р – індекс Opendatbot

Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у побитті дівчинки хлопцю у Білій Церкві – прокуратура

Єрмак про зустріч делегацій України та США: чудова робоча зустріч, на якій обговорювалися предметні речі

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 330 окупантів – Генштаб ЗСУ

Росіяни здійснили атаки на Дніпропетровську та Запорізьку область, є пошкодження - влада

Зарівна: понад 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем РФ

Станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід, виявлений предмет не становить загрози – КМДА

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА