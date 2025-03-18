Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 тис. сторінок документів про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок оприлюднить 80 тисяч сторінок невідредагованих документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді, передає The Hill.

"Завтра ми оголосимо і передамо всі файли Кеннеді. Люди чекали на це десятиліттями, і я доручив своїм людям... багатьом різним людям, (глава Національної розвідки США – ІФ-У) Тулсі Габбард, що вони мають бути оприлюднені завтра", - сказав він під час відвідування Центру Кеннеді у Вашингтоні.

Трамп наголосив, що документи будуть оприлюднені без редагування. За його словами, йдеться про оприлюднення "приблизно 80 тисяч сторінок", які він охарактеризував як "цікаві".

Як повідомлялося, у січні Трамп у четвер підписав указ про розсекречення документів щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Джерелл: https://thehill.com/homenews/administration/5199289-trump-releases-80k-pages-jf-kennedy/