Єрмак про зустріч делегацій України та США: чудова робоча зустріч, на якій обговорювалися предметні речі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів представникам громадських організацій про конструктивну зустріч української та американської делегацій у Джидді, повідомила пресслужба глави держави.

"Це була чудова робоча зустріч у партнерській атмосфері, на якій обговорювалися предметні речі", – зазначив він.

За його словами, Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню та запропонувала як один із перших кроків до миру обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення дітей. "Саме це могло б стати демонстрацією справжньої готовності росіян до переговорів", - зазначив Єрмак.

Єрмак підкреслив, що у зв’язку з цим важливі фахові експертні напрацювання, зокрема щодо моніторингу режиму тиші.

Він також наголосив на "червоних лініях". За його словами, українська сторона не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності Збройних сил. "Україна ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими. Крім того, надзвичайно важливим є питання гарантій безпеки, які мають бути чіткими й дієвими", - підкреслив глави Офісу президента.

Також Єрмак та учасники зустрічі обговорили подальше реформування Збройних сил України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-iz-predstavnikami-gromadyanskogo-sus-96681