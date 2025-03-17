Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Іран в понеділок намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому не вдалося.

"Сьогодні в ICAO ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття рейсу №PS752. Іран намагався заперечити проти юрисдикції Ради ICAO. Але Рада винесла рішення на користь України, Канади, Швеції та Британії, передавши справу до розгляду по суті", - написав він в соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що "ми продовжуватимемо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності".

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за катастрофу українського літака.