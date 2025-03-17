Інтерфакс-Україна

Події

21:04 17.03.2025

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Таїланду Марісом Саньїампоном в Індії.

"Я зустрівся з моїм тайським колегою Марісом Саньїампоном у Нью-Делі. Ми обговорили наші двосторонні відносини та шляхи реалізації повного потенціалу нашої двосторонньої співпраці. Я також поінформував про прагнення України до миру та висловив вдячність за солідарність Таїланду з Україною", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1901684440042295656?s=46

Теги: #таїланд #зустріч #мзс

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