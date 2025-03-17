Інтерфакс-Україна

Події

18:19 17.03.2025

Макрон і прем'єр Канади в спільній заяві висунули вимоги до РФ про чіткі зобов’язання щодо України – ЗМІ

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Макрон і прем'єр Канади в спільній заяві висунули вимоги до РФ про чіткі зобов’язання щодо України – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні, повідомляє французька новинна телерадіомережа BFM у понеділок.

"У спільній промові президент Франції повторив, що Канада і Франція є державами миру, які й надалі вимагатимуть від Росії чітких зобов’язань щодо українського питання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Карні прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити ключові міжнародні питання, зокрема війну в Україні.

Теги: #макрон #карні

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