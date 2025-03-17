Інтерфакс-Україна

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18:04 17.03.2025

Суд закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - ЗМІ

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Суд закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - ЗМІ

Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів "Схем" (Радіо Свобода) в державному Укрексімбанку восени 2021 року у зв’язку з тим, що сплив термін притягнення до відповідальності колишнього голови банку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова, повідомляє Радіо Свобода.

"17 березня колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила рішення про закриття кримінального провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів «Схем» у державному Укрексімбанку восени 2021 року стосовно трьох осіб – Євгена Мецгера, Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова", - йдеться у повідомленні Радіо Свобода на сайті.

Зазначається, що таким чином колегія суддів задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності.

"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є. В. від кримінальної відповідальності за ч. 1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І. Г. та Осіпова О. Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч. 1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч. 1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності”, – таке рішення, як зазначає медіа,

Адвокати журналістів кажуть, що планують звертатися до Європейського суду з прав людини.

Як повідомлялося, напад на знімальну групу "Схем" в Укрексімбанку стався восени 2021 року. Під час інтерв’ю з Мецгером журналіст "Схем" Кирило Овсяний запитав про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який державний банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні "забрати камери" в журналістів та "дістати з них касети". За наказом Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора, відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. В той же день журналісти "Схем" написали заяву про скоєння злочину в поліції, а згодом опублікували аудіозапис подій, які сталися в кабінеті.

6 жовтня журналісти і громадські активісти біля будівлі державного Укрексімбанку провели акцію протесту через дії керівництва фінансової установи щодо журналістів. 7 жовтня опублікували розслідування "Схем" про Укрексімбанк. 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада банку. Згодом було звільнено й інших учасників нападу.

Під час розгляду справи у суді першої інстанції і Мецгер, і колишній директор департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Тельбізов, і ексначальник управління внутрішньої безпеки установи Осіпов заперечили свою провину і заявили, що не вважають себе винуватими. Тельбізов підкреслював, що виконував свої обов’язки і нічого не порушував. Мецгер зазначав, що не давав ніяких вказівок відносно журналістів і що його начебто провокували. Осіпов пояснював, що його нібито не було в приміщенні під час інциденту.

14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва визнав винними Тельбізова та Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.3 статті 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та ч.1 статті 126 («Побої та мордування») Кримінального кодексу України. І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 грн. кожному.

Так само винуватим за ч.1 та ч.3 ст. 171 ККУ судом було визнано і тодішнього голову правління АТ "Укрексімбанк" Мецгера та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Потерпілі журналісти не погодились з рішенням першої інстанції і в жовтні 2022-го подали апеляцію. Також до суду звернулись обвинувачені по справі колишні співробітники Укрексімбанку Тельбізов та Осіпов з оскарженням свого звільнення з державного банку. У грудні 2023 року стало відомо, що суди першої інстанції поновили Тельбізова та Осіпова на посадах і зобов’язали стягнути з Укрексімбанку заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Теги: #укрексімбанк #суд #радіо_свобода

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