УЧХ з початку війни ознайомив з правилами мінної безпеки понад 300 тис осіб

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Український Червоний Хрест (УЧХ) від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ознайомив з правилами мінної безпеки понад 300 тисяч людей.

“Завдяки зусиллям команди інструкторів, з початку повномасштабного вторгнення понад 300 тисяч осіб, з яких 191 тисяча - діти, прослухали інформаційні сесії про ризики вибухонебезпечних предметів та правила безпечнішої поведінки”, - розповів генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

Як повідомили у департаменті комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, програми зосереджені на ознайомленні з видами мін та вибухонебезпечних предметів, а також на основних правилах поведінки у разі їх виявлення.

Інформування про ризики вибухонебезпечних предметів є одним із ключових напрямків діяльності УЧХ, оскільки мінна небезпека на території України залишається дуже високою. Інструктори продовжують навчати населення безпечнішим діям у разі виявлення небезпечних знахідок, адже одна з основних причин нещасних випадків — відсутність чітких алгоритмів дій.

УЧХ проводить навчання про ризики вибухонебезпечних предметів, співпрацюючи з громадами, освітніми закладами та державними структурами.