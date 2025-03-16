Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії щодо гарантування України гарантіями безпеки.
"Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.