Інтерфакс-Україна

Події

22:03 16.03.2025

Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський

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Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії щодо гарантування України гарантіями безпеки.

"Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

 

Теги: #гарантії #британія #президент

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