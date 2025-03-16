Інтерфакс-Україна

Події

13:33 16.03.2025

На Херсонщині мирна жителька загинула в результаті російських ударів – ОВА

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На Херсонщині мирна жителька загинула в результаті російських ударів – ОВА

В результаті російських дронових ударів по с. Золота Балка на Херсонщини в неділю загинула одна людина, та ще одна дістала поранень, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 10-ї години ранку окупанти атакували з БпЛА жителів Золотої Балки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона важкі поранення дістала 67-річна жінка. На жаль, вона померла дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним загиблої", - написав Прокудін в Телеграмі.

Як повідомив очільник адміністрації, також за медичною допомогою звернувся її 70-річний чоловік, в нього вибухова травма та поранення ніг, зараз потерпілий знаходиться під наглядом медиків.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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