16 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1117 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1117 RUSSIAN AGRESSION

16 березня в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

У світі - День свободи інформації, День чорної преси, День квілтингу, День без селфі, День кольорових олівців.

Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Савина і Папи.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Відзначається щорічно в третю неділю березня відповідно до Указу Президента України від 15.02.1994 р. № 46/94

Житлово-комунальне господарство забезпечує якісні умови життя населення та здійснює постачання ресурсів. Побутове обслуговування забезпечує санітарно-гігієнічні потреби, виконує необхідні ремонтні роботи тощо.

День свободи інформації

День свободи інформації – день, присвячений здобуттю та просуванню прозорості й відкритості влади. Щороку 16 березня відзначається день народження Джеймса Медісона, якого багато хто вважає "батьком" Конституції Сполучених Штатів і активним прихильником прозорості уряду.

День кольорових олівців

Слово, що дослівно перекладається з тюркської як «чорний камінь», і сам інструмент для письма, іменований "олівцем", міцно увійшли в ужиток у 20 столітті, хоча історію свою олівець веде з епохи Стародавнього світу. Використання пишучих інструментів на восковій основі згадується римським ученим Плінієм старшим.

Тривалий час воскову основу, вугілля і графіт використовували як друкарську основу в інструментах маркування. Надалі, окремою гілкою розвитку олівця стало застосування його художниками в епоху Ренесансу, коли живописці використовували для нанесення штрихів срібні або свинцеві олівці. Відомо, що використовував їх у своїй творчості Альбрехт Дюрер.

Крім свинцевих і срібних олівців, на ранніх етапах розвитку цього інструменту з'явився й інший його різновид - італійський олівець, у якому матеріалом для письма використовували чорний сланець або палену кістку, скріплену клейовою основою.

У 16 столітті починається використання графітових стрижнів, які спочатку для зручності користування обертали мотузкою, папером або гілочками, а в 17 столітті вже починається виробництво графітових дерев'яних олівців (у дерев'яній оболонці).

День квілтингу

Квілтинг - ремесло, яке полягає в художньому вистьобуванні та вишиванні шматочків тканини, між якими вставляють шар вати, фатину тощо.

Стьобане полотно існувало ще в давні часи, потім поширилось у Китаї, в 11-15 століттях дійшло до Європи, Америка ж познайомилась зі стьобаними ковдрами у 1620-х роках.

Зараз квілтинг – це поширене хобі, котре складається з вишивки, аплікації, шиття та печворку. Технікою квілтинг можна виготовити багато речей, але найбільш популярними є подушки, ковдри та покривала. Квілтинг має три види: ручний, машинний та комбінований.

День без селфі

Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі. Започаткували цю подію для того, щоб людям було легше усвідомити негативний бік селфі та відволіктися від цього заняття.

Фотографувати себе, щоб потім розміщувати фото в соціальних мережах, зараз дуже просто — це дозволяють вбудовані камери смартфонів чи інших мобільних пристроїв. Але якщо захоплення селфі стає надмірним, то з простої розваги чи способу самопрезентації воно перетворюється на залежність та може становити загрозу для життя. Щоб людям було легше усвідомити негативний бік селфі та відволіктися від цього заняття, існує незвичайне свято - День без селфі,

День чорної преси

День чорної преси (Black Press Day) - це день, присвячений визнанню внеску газет і засобів масової інформації, якими володіють і керують темношкірі, у США.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Олексія Олександровича Андрієвського (1845–1902), українського історика, археографа, літератора, публіциста, педагога, громадського діяча; за іншими даними народився 28.02(12.03).1845 р.;

90 років від дня народження Ігоря Миколайовича Коваленка (1935–2019), українського вченого в галузі математики та кібернетики.

Ще цього дня:

1900 - Офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом;

1917 - У Києві відбулася велика маніфестація - День свята революції. Під час мітингу кияни знищили міський пам'ятник Столипіну;

1919 - У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком;

1923 - Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1928 - Був відкритий астероїд 1303 Лютера;

1960 - У Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях;

1979 - Китайські війська вийшли з Вʼєтнаму, поклавши край китайсько-вʼєтнамській війні;

1990 - У Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1995 - Міссісіпі формально ратифікував Тринадцяту поправку до Конституції США, ставши останнім штатом, що офіційно заборонив рабство;

1998 - Папа Римський Іван Павло II вибачився за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 - Генеральна Асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини;

2014 - Відбувся незаконний так званий "референдум" у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою адміністрацією було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії;

2022 - У префектурі Фукусіма (Японія) стався землетрус магнітудою 7,3, загинуло 4 людини;

2022 - Авіаудар по Маріупольському театру.

Церковне свято:

16 березня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Савина Єрмопольського.

Савин мав керівну посаду в єгипетському місті Гермополь у 3 столітті. Він був християнином. Під час гонінь Савина схопила імператорська влада, змушуючи відмовитись від віри. Святий мученик витерпів страшні тортури, але залишився вірним Христу. Тоді люті язичники втопили Савина у річці.

Іменини: Денис, Іван, Олександр, Павло, Роман.