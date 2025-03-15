Інтерфакс-Україна

Події

22:25 15.03.2025

Умєров: Норвегія цьогоріч виділить $7.8 млрд Україні

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Норвегія у 2025 році виділить $7.8 млрд Україні на військові та цивільні потреби, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"В Осло мав за честь зустрітися з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Обговорили подальшу підтримку України, зокрема 7.8 млрд доларів допомоги, які Норвегія виділить цього року на військові та цивільні потреби", - написав Умєров у фейсбуці.

"Фокус – зміцнення обороноздатності України та посилення системи безпеки Європи. Розглянули стратегічні спільні проєкти та пріоритети для ефективного використання ресурсів. Норвегія продовжує стояти з Україною пліч-о-пліч. Дякую за підтримку та лідерство", - підкреслив міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0MuYR9bm9QV5a5fXPecwADYmcoF1XarU52mfGToGEoBmJajZLeGNNByPhkJk5jrvol

Теги: #умєров #допомога #норвегія

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