Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна для беззастережного припинення вогню

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав світових лідерів продовжувати чинити тиск на Владіміра Путіна, вимагаючи беззастережного припинення вогню.

Як повідомляє Sky News, про це він сказав на початку скликаної ним відеоконференції, у якій, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.

«Я вважаю, що рано чи пізно йому (Путіну – ІФ-У) доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію», - сказав Стармер.

«Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, коли це станеться. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, рухатися вперед і готуватися до миру - миру, який буде надійним і який триватиме довго», - переконаний він.

Це означає зміцнення оборони України, «готовність захищати будь-яку угоду самостійно за допомогою коаліції охочих» і збереження «тиску на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів».