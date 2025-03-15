Інтерфакс-Україна

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05:59 15.03.2025

Умєров провів у Римі переговори щодо постачання ракет для зенітних комплексів - ЗМІ

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів у п'ятницю в Римі переговори з шефом міноборони Італії Гвідо Кросетто, повідомляє Corriere della Sera.

Мова зокрема йшла про дефіцит ракет Aster-30 для зенітних батарей Samp-T, переданих свого часу Україні Італією та Францією.

"У двох зенітних батареях Samp-T, які Італія та Франція передали українцям, практично закінчилися ракети. Тому незабаром вони стануть непридатними для використання. Уряд Володимира Зеленського вже кілька тижнів просить обидві країни надіслати більше снарядів Aster-30", - пише Corriere della Sera.

За інформацією видання потреба українських ППО складає щонайменше 50 таких ракет.

"Проблема в тому, що італійський резерв майже досяг недоторканого рівня. Решта ракет слугує для гарантування захисту чутливих об'єктів на національній території" – пояснює Corriere della Sera.

За інформацією видання у п'ятницю 14 березня Умєров мав зустрітися також з керівництвом Eurosam, спільного підприємства, створеного компаніями Mbda Italy, Mbda France і Thales, виробниками Aster-30.

В оборонному плані уряду Італії, представленому в листопаді минулого року, передбачено замовлення ще на десять систем Samp-T, кожна з яких коштує близько 500 мільйонів євро.

Джерело: https://www.corriere.it/off-the-record-giuseppe-sarcina/25_marzo_14/batterie-samp-t-ucraina-senza-missili-6ad24894-c57f-4c01-a11d-de8cdbbb1xlk.shtml

Теги: #ппо #франція #італія #дефіцит

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