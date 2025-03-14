Сибіга: G7 знову підтверджує непохитну підтримку, вітає кроки України до миру та закликає Росію припинити війну

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вітає спільну заяву міністрів закордонних справ країн G7 після саміту в Канаді.

"Я дякую G7 за сильну спільну заяву на зустрічі в Шарлевуа. Я ціную те, що G7 знову підтверджує непохитну підтримку, вітає кроки України до миру та закликає Росію припинити війну. Я аплодую Канаді та Мелані Джолі за їхнє успішне президентство у G7", - написав Сибіга у соцмережі Х.